20.000 jobs gemist, omdat webwinkels voor Nederland kiezen

HEIDI GABEL

2/03/17 - 05u00

© photo news.

Belgen shoppen steeds meer online, en dat zorgt ook voor extra banen bij de webwinkels. Alleen niét in ons land. Zo willen Zalando en Coolblue dit jaar samen 3.500 extra werknemers in dienst nemen, van wie slechts 200 in België. "We verloren al 20.000 banen aan het buitenland, de komende vijf jaar dreigen er nog eens 15.000 bij te komen. Dat is drie keer Ford Genk, hè."

De grote webwinkels hebben een topjaar achter de rug. Bij Zalando ging bijna een vierde meer kleding over de virtuele toonbank, goed voor ruim 3,6 miljard euro omzet. Coolblue verkocht zelfs de helft meer van zijn elektronica en rapporteert 857 miljoen euro omzet. En ook Bol.com blinkt van trots met voor het eerst meer dan 1 miljard euro aan verkopen. Een belangrijk deel van die groei is te danken aan de Belgen, die met enkele jaren vertraging nu toch gewonnen zijn voor het online shoppen. "Er is een enorme inhaalbeweging aan de gang. Waar we in 2011 nog maar 25.000 Belgische klanten telden, zijn dat er nu al 1,4 miljoen. België groeit op dit moment sneller dan Nederland", bevestigt Marjolein Verkerk van Bol.com.



Forse uitbreiding

Om zoveel meer pakjes tijdig bij de klant te krijgen, plannen de webwinkels dit jaar een forse uitbreiding. Zalando denkt daardoor dit jaar alleen al 2.000 nieuwe werkkrachten aan te werven, bovenop de 12.000 mensen die nu al voor de online modereus werken. Zelfs het kleinere Coolblue, momenteel goed voor zo'n 2.700 personeelsleden, ziet zichzelf dit jaar 1.500 bijkomende banen creëren. Bol.com voorziet 100 à 200 nieuwe collega's voor de 1.200 werknemers in zijn hoofdkantoor en nog eens 600 extra krachten in het distributiecentrum, waar nu op piekmomenten 1.400 mensen aan de slag zijn. Een kleine optelsom brengt het totaal op zo'n 4.300 nieuwe banen.



Belgisch mopje

Alleen: ons land zal weinig tot niets zien van al die jobs. Van de drie genoemde spelers heeft immers enkel Coolblue een filiaal op Belgische bodem én plannen om ook hier aan te werven. "Vandaag zijn er in ons land 200 Coolblue'ers aan de slag. Tegen het eind van het jaar zullen dat er dubbel zoveel zijn", belooft Matthias De Clercq, die verantwoordelijk is voor de Belgische tak van de webwinkel. Zij zullen aan de slag gaan in het kantoor in Wilrijk of in één van de drie fysieke winkels in Antwerpen, Lochristi of Zaventem. "Het gaat vooral om profielen die ervoor moeten zorgen dat de Belgische klanten zo goed mogelijk geholpen worden. Wie belt of mailt met onze klantendienst, hoort al eens graag een Belgisch mopje."



