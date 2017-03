Snap trekt vandaag tegen 17 dollar per aandeel naar de beurs

Door: redactie

2/03/17 - 01u09 Bron: Belga

© ap.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, krijgt een hoger prijskaartje mee bij zijn beursgang in New York op donderdag. Diverse Amerikaanse media meldden woensdag op basis van ingewijden dat de prijs van het aandeel 17 dollar zal bedragen, waarmee het bedrijf gewaardeerd zou worden op bijna 24 miljard dollar. Dat is omgerekend meer dan 22 miljard euro.

Het socialemediabedrijf, dat nog geen winst heeft gemaakt maar wel stevige omzetgroei laat zien, meldde vorige maand nog een bandbreedte van 14 tot 16 dollar voor de prijs van het aandeel. Het gaat hoe dan ook om de grootste beursgang in de technologiesector sinds Alibaba in 2014. De Chinese webwinkelgigant haalde destijds zo'n 25 miljard dollar op in New York.



Met de app Snapchat kunnen gebruikers elkaar foto's en video's sturen die na verloop van tijd weer verdwijnen. Daarnaast produceert Snap "Spectacles", een zonnebril met een ingebouwde camera.



Geen stemrecht

De beursgang levert Snap 3,4 miljard dollar op. Het bedrijf verkocht 200 miljoen aandelen voor 17 dollar per stuk, aldus persagentschap Bloomberg op basis van een persbericht. 55 miljoen aandelen zijn in handen van de oprichters en leiders van het bedrijf. Het beurssymbool wordt 'SNAP'.



Aan de aandelen zijn geen stemrecht verbonden, waardoor de oprichters, twee Amerikaanse twintigers, de volledige controle over het bedrijf behouden.