Dow Jones eerste keer boven 21.000 punten door positieve signalen van Trump en Fed

Door: redactie

1/03/17 - 23u30 Bron: Belga

© ap.

De beurzen in New York zijn vandaag met flinke winsten de handel uitgegaan. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street enthousiast op nieuwe signalen die erop wijzen dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk nog deze maand weer wordt verhoogd. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Donald Trump bovendien aan dat er een belastingsverlaging komt en grote investeringen in infrastructuur.

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op een nieuw record van 21.115,55 punten. Daarmee is de graadmeter met dertig toonaangevende fondsen ruim een maand na de mijlpaal van 20.000 punten alweer door de 21.000-puntengrens gegaan. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent naar 2395,96 punten en technologiegraadmeter Nasdaq noteerde eveneens een plus van 1,4 procent, bij 5904,03 punten. Dit zijn eveneens recordslotstanden.



Enkele bestuurders van de Federal Reserve hebben erop gewezen dat er een gerede kans is dat de rente in de VS deze maand opnieuw wordt verhoogd. Volgens de centrale bankiers is de Amerikaanse economie daar sterk genoeg voor.



Vooral financiële fondsen deden het goed bij beleggers. JPMorgan Chase was met een plus van 3,3 procent met afstand de sterkste stijger in de Dow. Branchegenoot Goldman Sachs kreeg er 1,9 procent aan beurswaarde bij. Oliereus ExxonMobil, die aankondigde zich komende tijd meer op het boren in schaliegesteenten te richten, steeg 2,1 procent.



Op Wall Street werd bovendien nog nagekauwd op de speech die Donald Trump een dag eerder gaf in het Amerikaanse Congres. De president herhaalde daarin dat hij binnenkort met een enorme belastingverlaging gaat komen en grote investeringen in infrastructuur. Door die beloftes sloot Wall Street eerder al twaalf dagen op rij op een recordstand.



Volgens analist Patrick O'Hare haalt Wall Street opgelucht adem door de "gematigde en hoopgevende" speech van Trump, waarin hij meer presidentieel overkwam dan normaal. "De meer verzoenende toon van Trump geeft de indruk dat het voor hem mogelijk zal zijn om de voorstellen die belangrijk zijn voor de beleggers, een fiscale hervorming en investeringen in infrastructuur, te laten doorvoeren", zegt ook analist Karl Haeling.



De analisten benadrukten echter ook dat Trump in feite slechts weinig details heeft gegeven over hoe zijn hervormingen zal doorvoeren. "De beurs is zich aan het baseren op een zeer rooskleurig beeld", waarschuwt O'Hare.



De euro werd verhandeld voor 1,0544 dollar, tegen 1,0567 dollar dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,7 procent lager op 53,67 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper, bij 56,25 dollar per vat.