Toch opnieuw werkonderbrekingen bij Volvo Trucks Gent

Door: redactie

1/03/17 - 11u28 Bron: Belga

© belga.

Bij vrachtwagenbouwer Volvo Trucks in Drongen (Gent) zijn er deze voormiddag toch opnieuw werkonderbrekingen, zo meldt VRT Nieuws. De personeelsleden protesteren zo tegen de hoge werkdruk. Gisteravond legden ongeveer 400 werknemers spontaan het werk neer.

De werkonderbreking gisteren startte rond 17.30 uur in de assemblage-afdeling en breidde uit naar andere afdelingen.



Volgens de vakbonden was het geen staking maar een uiting van ongenoegen over de werkdruk en de bezettingsproblemen door afwezigheden. De arbeiders kregen informatie van de directie en konden rond 21 uur, een uur voor het eind van de avondploeg, naar huis.



Vanmorgen volgde er overleg tussen vakbonden en directie bij de start van de ochtendshift. Toch zijn er opnieuw onderbrekingen.