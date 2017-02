Kiala-oprichter Daniel Lievens wordt topman van havendataplatform NxtPort

Door: redactie

Daniel Lievens, medeoprichter van afhaalpuntennetwerk Kiala, is de nieuwe CEO van Nxtport, een dataplatform vanuit de Antwerpse havengemeenschap. Dat meldt de organisatie zelf.

Met NxtPort willen de grote Antwerpse havenfederaties grote hoeveelheden gegevens van onder meer rederijen, loodsen, douane en terminaloperatoren samenbrengen om toepassingen te maken die hun logistieke goederenstromen kunnen verbeteren. Mede doordat internetgiganten als Alibaba, Amazon en Google inzetten op 'big data' en/of logistieke processen, willen de initiatiefnemers de Scheldestad in de kijker zetten als "geavanceerde haven die inzet op de toekomst".



Eind januari werd NxtPort officieel gelanceerd, onder meer door kersvers voorzitter Karel Plasman, voormalig topman van dienstenbedrijf Acerta. Een CEO voor NxtPort was er nog niet, tot vandaag. De keuze viel op Daniel Lievens, die in 2000 Kiala mee oprichtte, een afhaal- en retourdienst die sinds 2012 tot de Amerikaanse UPS-groep behoort.



Eerder was Lievens ook consultant voor de bedrijven Siemens en Arthur Andersen en begeleidde hij multinationals en groeiende bedrijven. Hij heeft meer dan 23 jaar technologische en innovatie-ervaring, waarvan 17 jaar in de logistieke sector. Sinds 2014 leidde hij een eerste Europees innovatiecentrum van UPS.



Vanaf vandaag is hij officieel aangesteld als CEO van NxtPort. Hij acht een centraal dataplatform van "onschatbare waarde" voor de Antwerpse haven. "Het zal bijdragen tot het aanpakken van belangrijke uitdagingen in de sector, waaronder mobiliteit en veiligheid", stelt hij.



Plasman is verheugd met de keuze. Hij denkt dat Lievens met zijn achtergrond en leiderschap NxtPort "de volgende jaren zal laten uitgroeien tot de wereldwijde referentie op gebied van datagebruik, technologie en slimme logistiek in een havenomgeving".