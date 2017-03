Het leven is duurder, onze winkelkar niét

STEVEN SWINNEN

1/03/17 - 05u00

© Mine Dalemans.

Het inflatiespook mag dan door ons land dwalen, in de supermarkt hoeft u er niet bang voor te zijn. Het leven is vandaag 5% duurder dan in februari 2013, toch waren we gisteren verrassend genoeg 1 euro minder kwijt voor hetzelfde boodschappenlijstje als vier jaar geleden. Choco, Cécémel en cornflakes: allemaal goedkoper dankzij... onszelf.

Sombere berichten over het leven dat de voorbije jaren fors duurder is geworden, hoeven niet te betekenen dat u dezer dagen met dichtgeknepen billen een muntstuk in het winkelkarretje moet mikken. Toen we dat gisteren vulden met precies dezelfde producten als vier jaar geleden, bleek ons dat nu 1 euro minder te kosten. Nochtans was de rekening in 2013 nog bijna één tiende hoger dan in 2008, toen we voor het eerst zo'n assortiment merkproducten uit de rekken namen. En dat terwijl de prijzen van de indexkorf - die gebruikt wordt om de inflatie te berekenen - nu 5% hoger liggen dan in februari 2013.



