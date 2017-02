Wall Street wacht speech van Trump af, recordreeks ten einde

Door: redactie

De aandelenbeurzen in New York zijn met verlies gesloten. In afwachting van de speech van Donald Trump in het Amerikaanse Congres, later op de dag, kwam daarmee een einde aan de opzienbarende recordreeks van de Dow Jones. Die index van dertig toonaangevende fondsen eindigde de voorgaande twaalf handelsdagen onafgebroken op de hoogste slotstand ooit.