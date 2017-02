ECB test banken op veranderingen in rente

Door: redactie

28/02/17 - 23u22 Bron: Belga

© epa.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat de grootste banken van de eurozone doorlichten op hun kwetsbaarheid voor veranderingen in de rente. Dat werd deze avond bekendgemaakt.

De 110 belangrijkste banken uit eurogebied worden getest aan de hand van zes scenario's, waarin de rente plotseling sterk stijgt of daalt. De ECB gebruikt die informatie bij het toezicht op de banken.



De rente in de eurozone is al lange tijd bijzonder laag en blijft dat naar verwachting ook nog geruime tijd. De centrale bank wil echter zien in welke mate de balans van banken wordt geraakt als er plotseling toch een verandering optreedt.