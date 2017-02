Ackermans & van Haaren kritisch over aanpassing bankentaks

Door: redactie

28/02/17 - 22u00 Bron: Belga

Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren, is niet tevreden met de gewijzigde bankentaks. Die zorgde bij dochteronderneming Bank J. Van Breda voor een stijging van 66 procent, terwijl de bank investeert in de lokale economie. Hij oppert dat een compensatie logisch zou zijn.

Bank J. Van Breda & C° haalde in 2016 met 134 miljoen euro quasi dezelfde omzet als in 2015 (133,9 miljoen euro). Het nettoresultaat daalde evenwel van 40,5 naar 37,7 miljoen euro. De daling is volgens AvH-CEO Jan Suykens quasi exclusief te danken aan de gestegen bankentaks.



"Voor Bank Van Breda bedroeg die 8,2 miljoen euro, een stijging van 66 procent tegenover 2015. Het gaat om 10 procent van onze operationele kosten", stelt hij. "U moet dan weten dat Bank Van Breda waarschijnlijk een van de weinige banken is die vennootschapsbelasting betaalt, terwijl door de bankencrisis vele anderen fiscale verliezen hebben opgebouwd die ze gedurende vele jaren geen vennootschapsbelasting zullen doen betalen. Voor ons komt de taks met de belasting neer op een aanslagvoet van meer dan 40 procent."



De gestegen taks wijt hij aan een hervorming. "Waar in het verleden er ook een taks op marktfunding was, is die op deposito's en spaarvermogen gezet, terwijl ik dacht dat de bankentaks oorspronkelijk was ingesteld om speculatie tegen te gaan en marktfunding een van de meer speculatieve vormen was tegenover het spaarvermogen van de Belg."



Suykens wijst erop dat 100 procent van de activiteiten op de lokale economie is gericht. Hij wil naar eigen zeggen solidair zijn in het geheel, al stelde hij dat het "logisch zou zijn dat voor wie én vennootschapsbelasting én bankentaks betaalt, bijvoorbeeld de bankentaks zou worden gecompenseerd van de vennootschapsbelasting".



Ook binnen bankenfederatie Febelfin is de kwestie besproken. "Je moet tot een consensus komen, maar het is duidelijk dat het belang van de kleinere, lokale banken niet noodzakelijk gelijkloopt met de grote systeembanken. Wij probeerden een uitweg te vinden, maar raakten niet waar we wilden raken", besluit hij.