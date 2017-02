Twaalfde record op rij voor Dow Jones aan vooravond van toespraak Trump voor Congres

Door: redactie

De aandelenbeurzen in New York zijn gisteren een fractie boven de slotstanden van vrijdag gesloten, waardoor de recordreeks op Wall Street een voorzichtig vervolg krijgt. De leidende Dow-Jonesindex scherpte voor de twaalfde keer op rij zijn recordslotstand aan, aan de vooravond van de langverwachte toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Congres.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent hoger op 20.837,44 punten. De brede S&P 500 sloot ook 0,1 procent hoger, op 2.369,73 punten; technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 5861,90 punten.



De recordreeks op Wall Street werd grotendeels gevoed door de hooggespannen verwachtingen rond het economische beleid van president Donald Trump, dat zeer gunstig zou moeten uitpakken voor het bedrijfsleven. In dat kader wordt uitgekeken naar de speech die Trump dinsdag houdt in het Congres, waarin mogelijk meer duidelijk wordt over zijn plannen.



Beleggers sorteerden gisteren alvast voor op de extra investeringen in infrastructuur die Trump eerder beloofde. Zo gingen bouwbedrijven en hun toeleveranciers over een breed front vooruit. Daarnaast hopen de beleggers op concrete informatie over de door Trump aangekondigde belastingsverlaging.



Verhoging van Amerikaans defensiebudget

De verhoging van het defensiebudget door Trump was voor beleggers dan weer een reden om in makers van militair materieel zoals Northrop Grumman (plus 1,5 procent), Lockheed Martin (plus 1,3 procent) en Boeing (plus 1,1 procent) te investeren.



De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent naar 54,06 dollar en Brent werd een fractie goedkoper bij 55,97 dollar. De euro was 1,0589 waard, tegen 1,0618 dollar bij het Europese slot.