Amper 22 procent van Vlaamse kmo's exporteert

Door: redactie

26/02/17 - 05u47

© thinkstock.

Uit onderzoek van ondernemersorganisatie NSZ blijkt dat amper 22 procent van de Vlaamse kmo's momenteel exporteert, zo schrijft De Zondag. Bovendien is Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, maar weinig bekend.

Kmo's die exporteren doen dat in eerste instantie in de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat vooral om ondernemingen uit de handel, de industrie en productie en de bouw.



De kmo's die niet exporteren verwijzen in de eerste plaats naar de ongeschiktheid van hun producten en diensten voor export. Daarnaast vinden ze hun activiteit te klein, achten, ze het exportproces te complex of te risicovol.



Dat laatste hoeft nochtans helemaal niet waar te zijn, want Vlaamse kmo's kunnen de hulp inroepen van FIT, Flanders Investment & Trade, dat onder meer advies geeft en subsidies toekent. Wel blijkt slechts 26 procent van de kmo's deze instelling te kennen, vaak dan nog de kmo's die nu al aan export doen.