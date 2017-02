Ingevoerd kippenvlees levensgevaarlijk: "Bacteriën zijn resistent tegen alle antibiotica"

JOSÉ MASSCHELIN

24/02/17 - 14u57 Bron: Eigen berichtgeving

Een pluimveekwekerij in de Chinese provincie Sandong (archieffoo). © belga.

Wetenschappers waarschuwen voor import van besmet kippenvlees uit Brazilië, Thailand en China. "Het bevat bacteriën die resistent zijn tegen alle antibiotica. Wie het vlees eet en een infectie oploopt, kan hieraan sterven", zegt Herman Goossens, professor Klinische Biologie.

"In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet zozeer het varkensvlees dat een gevaar vormt, maar wel het kippenvlees", zegt Goossens. Jaarlijk wordt in ons land 170.000 ton kip geïmporteerd. Een beperkt percentage daarvan komt uit landen buiten de EU. Volgens een rapport van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) zijn resistente bacteriën in mensen en dieren een onrustwekkend probleem. "In landen zoals Brazilië en China worden kippen in zeer onhygiënische omstandigheden gekweekt", aldus Goossens. "Om te beletten dat de dieren door ziekten zouden sterven, krijgen ze tonnen antibiotica toegediend. Dat kost twee keer niets en wordt er toch niet gecontroleerd. Resultaat: de bacteriën in het vlees zijn zeer bestand tegen antibiotica. De (darm)bacteriën kunnen bij de mensen blaas-, long- en bloedinfecties veroorzaken die onbehandelbaar zijn omdat geen enkel antibioticum nog helpt."



Volgens het federaal voedselagentschap is er echter geen reden tot paniek. "Als het vlees goed gebakken wordt, is er geen enkel gevaar. Sinds 2015 is er in ons land maar 1 geval van besmetting gevonden in geïmporteerd vlees. We hebben een goed bewakingssysteem. We moeten de situatie wel zeer goed opvolgen", klinkt het.