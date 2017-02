Voor 68 miljoen euro heroïne onderschept in Antwerpse haven

Door: redactie

Zes Nederlanders zijn dinsdag aangehouden voor hun betrokkenheid bij een internationaal transport van ruim 1100 kilo heroïne. De drugs werden maandag gevonden in een container in de haven van Antwerpen en zaten in twee bakmachines die uit Iran kwamen. Bij het onderzoek werkten de douane en politie van Antwerpen samen met de Nederlandse Landelijke Recherche. Het zou om een recordvangst gaan voor België. De uiteindelijke straatprijs van de drugs ligt rond de 68 miljoen euro.

De container waarin de drugs maandag werden aangetroffen, was eerder van een schip gelost en afkomstig uit Iran. Bij het doorzoeken zijn twee bakmachines gevonden waarin een partij heroïne zat van 1131,7 kilo. Die drugs zijn eruit gehaald en de container is weer dichtgedaan, zodat de politie het transport kon volgen.



Dinsdag heeft een bedrijf de container afgeleverd op een locatie in Heijen, in Nederlands Limburg. Twee Amsterdammers die de bakmachines openmaakten zijn daar opgepakt, en later ook een derde man uit Sittard. In Rotterdam zijn bij het bedrijf dat de container naar Heijen bracht, drie mannen aangehouden. Dat zijn de 28-jarige chauffeur van het transport en twee 34-jarige mannen uit Rotterdam en Amersfoort.



Het gaat om een recordvangst voor België. In Nederland werd al eens eerder door de Landelijke Recherche een partij van 1200 kilo in beslag genomen.