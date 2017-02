"Volkswagen en Tata overwegen samenwerking"

Door: redactie

22/02/17 - 20u11 Bron: Belga

© bloomberg.

Volkswagen en de Indiase autobouwer Tata Motors zouden opnieuw gesprekken voeren over een mogelijke samenwerking, zo berichten Indiase media. Volkswagen is de Europese nummer één, maar ziet mogelijk een grote concurrent opduiken als Opel en PSA zouden samensmelten.

Volgens de 'Economic Times' zouden beide autogroepen platformen, productiecapaciteit en technologie gaan delen.



Het is niet de eerste keer dat er gesprekken opduiken over een mogelijke samenwerking tussen de twee. Volkswagen liet eerder ook al zijn interesse in de sterk groeiende Indiase automarkt zien.