's Werelds grootste koffieproducent Brazilië moet koffie invoeren

Door: redactie

22/02/17 - 17u33 Bron: Belga

© reuters.

Brazilië, 's werelds grootste koffieproducent, moet voor het eerst in zijn geschiedenis op grote schaal koffie importeren om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. De regering heeft voor vier maanden, van februari tot mei, de import van een miljoen zakken (60 kilogram elk) van de soort Robusta uit Vietnam goedgekeurd. Dat bericht 'Folha de São Paulo' vandaag. De betere koffiesoort Arabica gaat vooral naar de export.

Brazilië heeft in de teeltgebieden al maanden te kampen met droogte. De koffieprijs is in Brazilië volgens het nationale bureau voor de statistiek in twaalf maanden tijd met 14,9 procent gestegen. In deelstaat Espirito Santo kwam de productie van de soort Robusta vorig jaar dertig procent lager uit dan een jaar eerder.



Per maand zullen nu 250.000 zakken Robusta ingevoerd worden. Brazilië produceert ongeveer 56 miljoen zakken per jaar.