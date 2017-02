Miljardair betaalt rekeningen niet: grootste jacht ter wereld mag (even) niet meer varen

Door: redactie

20/02/17 - 17u06 Bron: NOS

Het zeiljacht heeft drie masten van liefst 90 meter hoog. © epa.

Het grootste zeilschip ter wereld, het speeltje van een Rusissche miljardair, is in Gibraltar aan de ketting gelegd. Reden zou een onenigheid over de betaling zijn. Zo zou er bij de Duitse bouwer van het jacht nog een rekening van 15 miljoen euro openstaan.

Het door de beroemde Fransman Philippe Starck ontworpen jacht, gebouwd op een werf in het Duitse Kiel, was op weg naar Spanje, maar werd in de haven van Gibraltar onderschept. Het was de eerste haven die het schip aandeed nadat het uit zijn werfplaats vertrokken was.



Nobiskrug, het Duitse bedrijf dat drie jaar aan het zeiljacht werkte, zegt dat het nog bijna 10 miljoen euro aan achterstallige betalingen tegoed heeft van de eigenaar, de Russische miljardair Andrej Melnitsjenko - de man zou volgens het zakenblad 'Forbes' een vermogen hebben van maar liefst 12 miljard euro. Daarnaast vordert de scheepsbouwer zo'n 5,5 miljoen euro namens onderaannemers én rente.



Aan boord van het jacht zijn, naast de voltallige bemanning, twee veiligheidsmensen aangesteld die de hele inboedel moeten beschermen.



De woordvoerder van Melnitsjenko hoopt dat het schip snel bij zijn rechtmatige eigenaar terechtkomt. "We vertrouwen erop dat de beslaglegging de komende dagen wordt beëindigd en we hopen dat deze vervelende episode voorbij is."



400 miljoen euro

Het zeilschip is liefst 143 meter lang en 25 meter breed. De masten zijn 90 meter hoog, bijna net zo hoog als de Big Ben-toren in London. Het zeiloppervlak bedraagt ruim 3.700 vierkante meter, ofwel een half voetbalveld. Het schip heeft acht dekken, een glazen observatiedek en er is plek voor 54 bemanningsleden en twintig gasten.



De Russische miljardair liet het schip drie jaar geleden in het geheim bouwen op een afgelegen werf. Het project draagt nu nog de naam 'White Pearl', maar waarschijnlijk zal de naam later worden omgedoopt tot 'A'. Zo komt het schip volgens Melnitsjenko altijd voorin in bootcatalogussen te staan. Hoeveel het schip precies heeft gekost wil men niet zeggen, maar wellicht bedraagt het prijskaartje rond de 400 miljoen euro.