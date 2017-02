Kraft Heinz wil fuseren met afhoudend Unilever

Door: redactie

17/02/17 - 14u07 Bron: ANP, Bloomberg, Belga

© afp.

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz wil fuseren met Unilever. Het Brits-Nederlandse consumentengoederenconcern heeft een eerste voorstel daartoe evenwel afgewezen. Dat heeft Kraft Heinz vanmiddag bevestigd.

Kraft Heinz zegt een uitgebreid eerste voorstel op tafel te hebben gelegd. "Hoewel Unilever het voorstel heeft afgewezen, kijken wij ernaar uit samen te werken om tot overeenstemming te komen over de voorwaarden voor een transactie", aldus de onderneming.



Een deal tussen Kraft Heinz - ook al het product van een fusie - en Unilever zou meteen de grootste overname ooit zijn in de voedingsindustrie, en groter zijn dan de overname van SABMiller door AB InBev.



Een fusie zou enkele van de grootste merken van consumentengoederen onder één dak brengen. Kraft Heinz is onder meer bekend van de gelijknamige ketchup, maar ook van Philadelphia of Caprisun, terwijl Unilever merken in portefeuille heeft gaande van Knorr en Dove tot Amora en Calvé.