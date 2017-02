Greenspan: "Trumps beleid kan economie VS terug naar crisis jaren 70 katapulteren"

Bewerkt door: LB

Het economische beleid dat president Trump uitstippelde, zal volgens Alan Greenspan voor een oververhitting van de grootste economie ter wereld zorgen. © afp.

Met zijn economisch beleid riskeert president Donald Trump de VS terug te katapulteren naar een periode met weinig groei en een oncontroleerbare inflatie, zoals de zogenaamde 'stagflatie' van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Daarvoor waarschuwt Alan Greenspan, de voormalige voorzitter van de Federal Reserve, de nationale bank van de VS. Ook voor de eurozone ziet Greenspan hij geen al te fraaie toekomst.

Volgens Greenspan, die de centrale bank van de VS tussen 1987 en 2006 leidde, zorgt de hoge staatsschuld van de VS ervoor dat beleidsmakers zich geen hoge uitgaven voor infrastructuurwerken of een fiscale versoepeling kunnen veroorloven. Het beleid dat Trump in die zin uitstippelde zal volgens Greenspan zorgen voor een oververhitting van de grootste economie ter wereld.



Greenspan stelt ook dat hij zich "grote zorgen" maakt over de toekomst van de eurozone, waarin noordelijke landen zoals Duitsland "de schulden van het zuiden financieren".



Oncontroleerbare inflatie

"Dat kan niet eindeloos doorgaan", schrijft Greenspan in het februarinummer van Gold Investor, het vakblad van de goudindustrie. "De eurozone werkt niet", zegt Greenspan.



Gevraagd hoe centrale banken wereldwijd volgens hem zullen reageren op Trumps verkiezingsoverwinning, voorspelt Greenspan dat de VS een "periode van destabilisering" tegemoetgaan waarbij de inflatie scherp zal toenemen wanneer werknemers hogere lonen beginnen eisen. Dit zou de VS kunnen terugvoeren naar "wat in de jaren 1970 gebeurde, toen we voor het laatst een stagflatie kenden en er gevreesd werd dat de inflatie oncontroleerbaar zou worden".