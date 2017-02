96 Vlaamse gemeenten financieren via intercommunales windenergie op Curaçao

Jeroen Bossaert

16/02/17 - 16u05 Bron: Eigen berichtgeving

Rik Van de Walle, CEO van Aspiravi NV, dat investeert in twee windmolenparken in Curaçao. © Thomas De Boever.

Publipart Wist u dat 96 Vlaamse steden en gemeentes mee betalen aan de bouw van twee windmolenparken in de Caraïben? Via Aspiravi NV financieren vijf intercommunales de bouwwerken. "Dat brengt veel geld op", zegt Aspiravi. "We hebben daar niks te zoeken", vindt burgemeester Peter Reekmans (LDD) van Glabbeek.

Dat de kerntaken van intercommunales door de jaren heen ontspoord zijn, mag blijken uit het verhaal rond Aspiravi NV. Dat bedrijf bestaat sinds 2002 en bouwt windmolenparken in Vlaanderen en in de Noordzee. De enige vijf aandeelhouders zijn intercommunales. Het gaat om Creadiv, Nuhma, Efin, Fineg en de Vlaamse Energieholding. Op die manier zijn zo maar eventjes 96 gemeenten en steden betrokken bij het bedrijf.



Dat gaat van kleine gemeenten als Bocholt, Diest of Grobbendonk tot grote steden als Antwerpen, Gent en Hasselt. In 2011 doet Aspiravi plots een opmerkelijke investering. Het verlegt zijn grenzen tot op... Curaçao. Daar zit een bedrijf (NuCapital) in nood omdat ze de financiering van een windmolenpark niet rond krijgt. Aspiravi schiet ter hulp en investeert 6,6 miljoen euro.



De vraag rijst of het tot de kerntaken van de Vlaamse steden en gemeenten behoort om een bedrijf te financieren dat windmolenparken bouwt in Curaçao.



Lees het hele verhaal en controleer of ook uw gemeente investeert in windmolens in Curaçao in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!