Mobiliteit dé doorslaggevende factor bij aankoop van woning

15/02/17 - 01u45 Bron: Belga

Waar vroeger de oppervlakte en een tuin doorslaggevend waren bij de aankoop van een woning, speelt mobiliteit vandaag de allesbepalende factor. Dat blijkt uit een analyse van de ongeveer 6.000 transacties van vastgoedgroep Century 21. "Files en het almaar moeilijkere evenwicht tussen werk en gezin dwingen ons om na te denken over waar we precies gaan wonen. En dat geldt zeker voor jonge kopers en gezinnen", luidt het.

Uit de analyse blijkt dat files en slechte bereikbaarheid de verkoop van bijna drie op de tien woningen bemoeilijkt. Terwijl tot voor kort een mooie, grote en liefst zuidelijk georiënteerde tuin de doorslaggevende factor was bij quasi elke vastgoedtransactie, speelt vandaag de bereikbaarheid een doorslaggevende rol. Woon-werkverkeer is de bepalende factor geworden, gevolgd door de nabijheid van scholen en winkels, luidt het.



Huisje-tuintje-boompje is passé

"Huis-tuintje-boompje is passé. Filevrij wonen is het nieuwe streefdoel", zegt Isabelle Vermeir van Century 21. "Kopers kennen de toenemende verkeersproblemen in ons land en willen zich niet nog meer stress op de hals halen door op een slecht gelegen locatie te gaan wonen."



Goede ligging

Uit de analyse blijkt voorts dat kopers bereid zijn om wel 10 tot 20 procent meer te betalen voor een woning met een goede ligging. "Dat komt al gauw neer op 50.000 euro. Vooral in stedelijke gebieden is de Belg bereid méér te betalen voor een goede ligging, al speelt dit ook in almaar meer gemeenten een belangrijke rol."