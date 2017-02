Directie van DSV Seneffe zoekt nieuwe klant om collectief ontslag te vermijden

Door: redactie

15/02/17 - 00u02 Bron: Belga

De directie van het transportbedrijf DSV gaat de procedure voor een collectief ontslag nog niet opstarten in de vestiging van Seneffe, in de provincie Henegouwen. Dat heeft Yves Lambot, van de christelijke bediendebond CNE, meegedeeld na afloop van een ontmoeting tussen de vakbonden en de directie.

De directie van het transportbedrijf DSV heeft vrijdag de intentie aangekondigd om de vestiging van Seneffe, in de provincie Henegouwen, te sluiten. Daardoor staan 150 banen op de tocht. Die aankondiging kwam er omdat een contract met de onderneming Dow, de enige klant van DSV in Seneffe, vervroegd wordt afgesloten. Het contract wordt binnen zes maanden beëindigd, terwijl dat normaal gezien pas in april 2018 zou gebeuren.



De vakbonden hadden zich dan ook verwacht aan een snelle toepassing van de wet-Renault. Maar voorlopig komt het nog niet zover, omdat de directie heeft aangegeven toch nog op zoek te gaan naar een nieuwe klant. De directie geeft wel toe dat dit geen evidente opgave wordt, aldus Lambot.



Volgens de vakbondsman wil de directie met dit gebaar voorkomen dat het personeel overgaat tot een blokkering van de voorraad, die ongeveer 50 miljoen euro waard zou zijn. Voorlopig is er nog geen actie van het personeel gepland.