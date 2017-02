McCain investeert en werft aan in Henegouwse frietfabriek

Door: redactie

Het Canadese McCain, de grootste producent wereldwijd van aardappelproducten, gaat de aanwezigheid in België versterken. Het bedrijf zal investeren in de fabriek in Leuze-en-Hainaut en er bijkomend personeel aanwerven, zo meldt McCain.

In 2013 nam de grootste producent ter wereld van frieten en andere afgeleide aardappelproducten, vers en diepries, Lutosa over. De Europese directie kondigt nu aan dat de band met België, de bakermat van de friet, verder versterkt zal worden.



McCain telt 215 werknemers in Waregem en 634 in de Henegouwse vestiging. In Leuze werd inmiddels al een honderdtal miljoen geïnvesteerd sinds het bedrijf de vestiging in 2013 in handen kreeg. Het investeringsplan 2013-2018 is in totaal goed voor 175 miljoen euro aan investeringen in infrastructuur voor de triage en het wassen van aardappelen, twee nieuwe productielijnen voor aardappelspecialiteiten alsook een nieuwe lijn voor diepvriesfrieten die er in 2018 moet komen. Sinds 2014 werden in Leuze 73 bijkomende banen gecreëerd en tegen 2018 moeten er nog 80 mensen bijkomen.



Sinds dit jaar komen alle diepvriesfrieten voor de Belgische markt uit Leuze-en-Hainaut. De vestiging is volgens McCain ook de grootste fabriek wereldwijd van aardappelspecialiteiten.



McCain nam in 2013 Lutosa, met fabrieken in Waregem en Leuze, over van PinguinLutosa (nu Greenyard Foods). Europa keurde de deal goed, op voorwaarde dat het merk Lutosa zou afgestoten worden. Het bedrijf laat dinsdag dan ook weten dat het merk 'Lutosa' binnen de drie jaar zal verdwijnen in België.



Destijds zei PinguinLutosa dat de producten die afgestoten moeten worden, een heel klein volume vormen in vergelijking met de rest van de Lutosa-activiteiten. Het overgrote deel van de productie is bestemd voor private labels en de groot-en tussenhandel, klonk het.