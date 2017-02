Ethias op goede weg om alleen door te gaan

Door: redactie

Verzekeraar Ethias heeft er vertrouwen in dat het alleen voort kan gaan, dus zonder extra kapitaal aan te trekken of een overnemer. Dat blijkt vandaag na een aandeelhoudersvergadering. "We zitten op de goede weg om een 'stand alonescenario te realiseren", aldus de woordvoerster.

Ethias moet van de toezichthouder - de Nationale Bank - de solvabiliteit optrekken, om beter voorbereid te zijn op de volatiele financiële markten en de lage rente. Op 15 februari moet het financieel saneringsplan ingediend zijn bij de Nationale Bank en eind deze maand moet dan het volledige herstelplan overgemaakt zijn.



Afkoopoperatie

In een persbericht blikt Ethias onder meer tevreden terug op de afkoopoperatie van de First-rekeningen in december. Het gaat om hoog renderende spaarverzekeringen die jarenlang als een molensteen om de nek van de verzekeraar hingen in deze tijden van lage rente. "De belangrijke inspanningen die geleverd zijn door iedereen in de onderneming, hebben hun vruchten afgeworpen", luidt het persbericht. Zo werd het solvabiliteitsratio - een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid - "aanzienlijk" verbeterd en wordt de kaap van 150 procent benaderd.



"De aandeelhouders hebben daarom geoordeeld dat het in deze fase niet nodig is om te ageren." De aandeelhouders benadrukken daarbij wel dat ze hun verantwoordelijkheden willen nemen "indien de marge zou verslechteren", aldus het bedrijf.



Stand alonescenario

"Dit betekent dat er geen nieuw kapitaal nodig is, dat we geen nieuw kapitaal vragen aan de aandeelhouders", verduidelijkt de woordvoerster. Zij wijst onder meer op "het succes buiten verwachtingen" van de recente First-afkoopoperatie, waarbij de reserves met 800 miljoen euro slonken. "We zitten op de goede weg om een stand alonescenario te realiseren."



"Het Directiecomité werkt intussen door om de fundamenten van Ethias verder te versterken", besluit het bedrijf. Eerder circuleerde bijvoorbeeld de naam van Belfius als potentiële overnemer.