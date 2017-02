Stemming ecocheques uitgesteld door lobbywerk

ISOLDE VAN DEN EYNDE

14/02/17 - 05u00

© BELGA.

Open Vld, N-VA, CD&V en MR willen de ecocheques vervangen door een nettovergoeding. Maar de uitgiftebedrijven en sociale partners zetten alle zeilen bij om dit te verhinderen. Door hun lobbywerk wordt er vandaag allicht niet gestemd over het voorstel.

De Vlaamse partijen in de federale regering botsten lange tijd op weerstand bij de Franstalige liberalen om de ecocheques af te schaffen, maar uiteindelijk konden ze MR-Kamerlid David Clarinval toch overtuigen om het wetsvoorstel mee te ondertekenen. Zeer tegen de zin van de sociale partners en de uitgiftebedrijven, die de politici de voorbije dagen op andere gedachten probeerden te brengen. "



Miljoenenbusiness

Vorige week liep de Wetstraat vol met lobbyisten van Sodexo en Monnize ter bescherming van de miljoenenbusiness van de ecocheque", tweette Egbert Lachaert (Open Vld). En dat lobbywerk steekt vermoedelijk stokken in de wielen van de stemming vandaag. CD&V wil de sociale partners de kans geven om hun argumenten uit de doeken te doen. En MR zou nog advies willen inwinnen bij de Raad van State.



