Renovatielening nooit zo goedkoop

HEIDI GABEL

13/02/17 - 05u00

© thinkstock.

Lenen om te renoveren of om een woning beter te isoleren, was nog nooit zo goedkoop. Nu op de tarieven voor woonkredieten nog maar weinig speling zit, lijken de banken en kredietverstrekkers dat soort consumentenkredieten in de strijd te gooien om Batibouw-gangers voor zich te winnen.

Wie wil renoveren, kan vandaag al vanaf 2,5% een som van 20.000 euro lenen over zeven jaar. Concreet betekent dat dat je maandelijks net geen 260 euro betaalt en in totaal 1.800 euro aan interesten kwijt bent. Ter vergelijking: vorig jaar schommelden de goedkoopste leningen in Vlaanderen rond 3,5%. En die extra procent voel je in de portefeuille, want bovenop die nieuwe keuken of extra isolatie betaalde je dan zo'n 2.500 euro aan interesten. Wie zijn woning 'groener' wil maken, is nog goedkoper af. Energieleningen zijn er immers al voor 1,95%. Al blijft vergelijken tussen de verschillende aanbieders wel zeer belangrijk.



