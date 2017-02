Crevits en Muyters krijgen Gouden Baksteen voor duaal leren en werken

Door: redactie

Sectorfederatie Bouwunie heeft gisteren in Sint-Niklaas haar twintigste 'Gouden Baksteen' uitgereikt aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), voor het duaal leren en werken. Dankzij de beslissing van beide ministers kunnen binnenkort veel meer leerlingen in secundaire bouwscholen alternerend leren en werken, klinkt het. "Het zal zorgen voor een hogere instroom van goed, praktijkgericht opgeleide en gemotiveerde jongeren in de bouwsector", aldus Bouwunie.

Met de 'Gouden Baksteen' wil Bouwunie elk jaar een verdienstelijke politieke persoonlijkheid of organisatie bekronen voor haar of zijn positieve impact op de bouwsector. De opleidingsvorm van duaal leren, die bijvoorbeeld in Duitsland goed ingeburgerd is, is vandaag beperkt tot de Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra.



Bij de start van dit schooljaar afgelopen september startte evenwel een proefproject om onder meer duaal leren en werken aan te bieden in de derde graad Ruwbouw. Volgend schooljaar gaat duaal leren en werken ook van start in bijkomende richtingen zoalds de derde graad Decoratie- en Schildertechnieken en in de zevende jaren Kraanbestuurder en Dakwerken.



"Jongeren die 'duaal leren en werken' komen met een pak ervaring en dus sterker op de arbeidsmarkt. De bouwsector heeft daar echt nood aan", zegt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De sectorfederatie zal de opleidingsvorm dan ook actief promoten bij de bouwbedrijven, opdat ook zij zich er voluit voor zouden engageren, klinkt het.



Sterk merk

Crevits wil van duaal leren "een sterk merk maken dat jongeren de best mogelijke ontplooiingskansen biedt, dankzij de combinatie van een sterke algemene vorming in de klas en levensecht leren op de werkvloer". "Op die manier plaatsen we hen met beide voeten stevig op de arbeidsmarkt en in het leven."



Muyters zegt ervan overtuigd te zijn dat duaal leren en werken "topkwaliteit kan leveren, dankzij de samenwerking tussen onderwijs, werk en ondernemingen". "Onze ambitie is duidelijk: we geven jongeren de kans om iets te doen wat ze graag doen én bereiden hen tegelijk heel goed voor op hun later professioneel leven."