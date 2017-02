Onderhandelingen Caterpillar afgesprongen

Door: redactie

11/02/17

De onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden van Caterpillar Belgium in Gosselies (Charleroi) over een sociaal plan zijn gisterenavond rond 22 uur afgelopen. De vakbonden wilden na afloop niet zeggen of er een overeenkomst bereikt werd, omdat ze maandag het personeel eerst willen informeren.