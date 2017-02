Directie en vakbonden Caterpillar zetten onderhandelingen voort

Door: redactie

Vakbonden en directie van Caterpillar in Gosselies (Charleroi) zetten vanavond hun onderhandelingen, die ze eerder op de dag hervat hadden, voort. Aan vakbondskant is te horen dat beide partijen dit weekend mogelijk tot een akkoord zouden kunnen komen over bepaalde elementen van een sociaal plan.