Wall Street gaat opnieuw met winst het weekend in

10/02/17 - 23u46 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse beurzen sloten de week opnieuw af met winst. Met weinig ander richtinggevend nieuws voorhanden, bleef het goede gevoel dat beleggers donderdag kregen na uitspraken van president Donald Trump het sentiment op Wall Street bepalen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus en bereikte daarmee een nieuw record van 20.269,37 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent bij 2316,10 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan, tot 5734,13 punten.



Trump beloofde binnen een paar weken met "fenomenale" belastingplannen voor bedrijven te komen. Daardoor gingen de beursgraadmeters donderdag al op recordstanden de handel uit. Vandaag liet het Witte Huis weten dat de plannen momenteel worden uitgewerkt door voormalig Goldman Sachs-bestuurder Gary Cohn, die nu een belangrijke adviseur van de president is.



Het cijferseizoen in de Verenigde Staten loopt inmiddels bijna op zijn einde. Computerspelletjesmaker Activision Blizzard opende nog wel de boeken en kondigde aan voor 1 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen. Dat werd door beleggers beloond met een plus van bijna 19 procent.



Chipmaker Nvidia zakte daarentegen ruim 2 procent, ondanks dat het bedrijf over het afgelopen kwartaal een record aan winst en omzet rapporteerde.



De olieprijzen lieten een stijging zien, na een bericht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat oliekartel OPEC zich grotendeels houdt aan de productieverlaging die sinds begin dit jaar is ingegaan. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent naar 53,80 dollar en Brent werd 1,8 procent duurder, bij 56,65 dollar per vat. De euro was 1,0638 dollar waard, tegen 1,0644 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.