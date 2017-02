Bel20-index zakt weer onder 3.600 punten

Door: redactie

De Brusselse beurs bleef ook vandaag in haar ritme van de voorbije dagen. Na de winst van gisteren werd opnieuw verlies geleden. De Bel20-index zakte 0,57 procent tot 3.590,95 punten.

Het grootste verlies bij de aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter, kwam op naam van Umicore, dat 5,68 procent kromp tot 51,00 euro. Morgan Stanley bevestigde zijn verkoopadvies voor het materiaaltechnolgiebedrijf. Het koersdoel blijft op 40 euro. Het concern zag zijn omzet in 2016 met 1 procent stijgen tot 2,7 miljard euro. De nettowinst viel daarentegen terug tot 130 miljoen euro, al was dat vooral het gevolg van het afboeken van en kartelboete in Frankrijk. De aandeelhouders krijgen bovenop hun reeds ontvangen interimdividend van 0,60 euro nog een slotdividend van 0,70 euro. Voor dit jaar gaat het bedrijf uit van een verdere groei ging van zijn activiteiten. In de recyclagetak dreigen de marges voor de bijkomende volumes wel te krimpen.



Ook Ontex kende een zwakke dag. De producent van hygi├źneproducten slankte 3,49 procent af tot 28,32 euro.



Cofinimmo speelde 1,75 procent kwijt bij een slotkoers van 103,70 euro. De vastgoedonderneming zag het nettoresultaat van haar kernactiviteiten in 2016 aantrekken van 128,5 tot 134,3 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 5,50 euro bruto. Ook over 2017 wordt dit dividend in het vooruitzicht gesteld.



Op de brede markt eindigde Lotus Bakeries 1,03 procent lager op 2.385,10 euro. De koekjesbakker tilde zijn omzet vorig jaar nochtans ruim 23 procent hoger tot ruim 507 miljoen euro. De nettowinst klom zelfs 36,9 procent tot 62,5 miljoen euro. Het dividend voor de aandeelhouders wordt opgetrokken naar 16,20 euro. Toch kende het bedrijf ook zorgen. Zo weegt de brexit op de resultaten.



Bij de winnaars werd de kar bij de elitewaarden dan weer getrokken door Bekaert, dat 1,86 procent verdapperde tot 41,16 euro. Donderdag was de producent van draadproducten nog de grootste verliezer.



Telenet keek bij de slotbel aan tegen een kleine malus van 0,06 procent bij een slotkoers van 50,25 euro. De telecom- en mediagroep heeft zijn filiaal Ortel Mobile, dat gespecialiseerd is in voorafbetaalde mobiele telefonie, verkocht aan Lycamobile Belgium. Die laatste gaat wel het netwerk van Telenet gebruiken. Lycamobile heeft zelf geen netwerk en maakte tot dusver gebruik van dat van Orange Belgium.



Op de tweede rij steeg Viohalco 6,38 procent tot 1,60 euro, VGP klom 5,88 procent tot 77,97 euro.