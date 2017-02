Herstructurering bij Omega Pharma beperkt tot dertigtal jobs

Door: redactie

De twee maand geleden aangekondigde herstructurering bij Omega Pharma zal een dertigtal banen kosten. Een grote meerderheid van de werknemers keurde gisteren een sociaal plan goed. Dat zegt vakbondsafgevaardigde Sebbe Vandeputte (LBC).

De vakbonden onderhandelden gedurende de informatie- en consultatiefase het sociaal plan, nadat twee maand geleden aangekondigd was dat 45 tot 80 jobs konden verdwijnen. Nu blijkt het jobverlies tot een dertigtal banen beperkt.



Er zijn wel 25 personeelsleden overgenomen door EuroGenerics, een belangrijke producent van generische geneesmiddelen, en enkele personeelsleden door Etixx, dat opnieuw in handen is van investeringsmaatschappij Alychlo van Marc Coucke. Voor die personeelsleden zijn er wel geen garanties op jobbehoud.



Het ontwerp van sociaal plan werd donderdag door een "grote meerderheid" van het personeel goedgekeurd, zo licht Vandeputte toe. "Buiten de wettelijke verbrekingsvergoeding is er voorzien in een anci├źnniteitspremie en een forfaitaire ontslagpremie", verduidelijkt de vakbondsman. Er is ook een regeling afgesproken voor personeelsleden die op vervroegd pensioen willen. De vakbond kreeg ook een werkzekerheidsgarantie tot eind 2018.



"Het is nu aan het management om de onderneming terug op de rails te zetten", aldus nog Vandeputte.