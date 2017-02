Ruim tien procent minder Franse wijn uitgevoerd naar België door hogere accijnzen

Door: redactie

De export van Franse wijnen naar België is vorig jaar met liefst 10,5 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van de Federatie van Franse exporteurs van wijn en sterkedrank (FEVS). De wijnboeren wijten de daling aan de accijnsverhoging in ons land.

De regering-Michel besliste in november 2015 om de accijnzen op wijn en sterkedrank fors te verhogen, in de hoop extra geld te vinden voor de begroting. De sector zei eind vorig jaar al dat de maatregel helemaal mislukt is omdat Belgen massaal in het buitenland alcoholische dranken zijn gaan kopen.



De Franse exportcijfers illustreren dat er inderdaad minder alcohol verkocht is in ons land. De Franse wijnproducenten voerden liefst 10,5 procent minder uit naar België, en dat terwijl 2016 een recordjaar was voor de Franse wijnexport.



In volume is België de vijfde afzetmarkt voor Franse wijn, goed voor ongeveer 112,5 miljoen liter. Duitsland blijft de belangrijkste afzetmarkt. De uitvoer naar de nummer twee, het Verenigd Koninkrijk, daalde met 6,4 procent "door de onzekerheid rond de brexit". De Verenigde Staten (+10,5 pct) zijn in de ranking over België gesprongen naar plaats 3. De uitvoer naar China, op plaats 4, bleef nagenoeg stabiel.



Ook de uitvoer van Franse sterkedrank, voornamelijk Cognac, naar België daalde met 5,3 procent. Het gaat daarbij om veel kleinere hoeveelheden dan bij de wijn en België is maar de achtste afzetmarkt voor sterkedrank. De belangrijkste ontvangers van Franse sterkedrank zijn de Amerikanen: 28,5 procent van de export uit Frankrijk gaat naar de VS.