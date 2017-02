Brussels Airport luidt alarmbel: 60.000 jobs in gevaar

Door: redactie

8/02/17 - 15u09 Bron: Belga

Geluidsnormen De luchthavengemeenschap op Brussels Airport komt collectief in opstand tegen het uitblijven van een oplossing voor de Brusselse geluidsnormen. Vakbonden en werkgevers gaan samen actievoeren.

Onder de slogan 'Let us keep our airport jobs' gaat de voltallige luchthavengemeenschap - personeel, vakbonden, werkgevers, maatschappijen en vakverenigingen - de komende weken actievoeren om beleidsmakers te sensibiliseren om een politieke oplossing te vinden.



"20.000 mensen verdienen dagelijks hun brood dankzij hun job op Brussels Airport. Voor iedere job op de luchthaven worden en trouwens nog eens twee bij gecreëerd op andere plaatsen. Dat maakt samen 60.000 jobs. Een getal dat je moeilijk kan bevatten, maar als die jobs verdwijnen, is dat ongeveer even veel als bijna 30 keer Caterpillar Gosselies, 10 keer Ford Genk of 4 keer Sabena", klinkt het.



Zonder oplossing voor de geluidsnormen, zo waarschuwen de initiatiefnemers, zal het aantal boetes minstens vervijfvoudigen, waardoor de luchtvaartmaatschappijen naar buitenlandse luchthavens zullen trekken.



Dat is onder meer het geval voor een zestal cargomaatschappijen die vliegen met Boeing 747-toestellen die niet aan de nieuwe geluidsnormen voldoen. Het gaat onder meer om Singapore Airlines Cargo of Asiana. Van zodra de boetes van kracht worden, zullen die cargomaatschappijen vertrekken. "Lang zal dat niet duren", waarschuwt Geert Keirens, woordvoerder van het initiatief. Alleen al door het vertrek van de cargomaatschappijen zullen drieduizend banen verdwijnen.



De luchthaven van Zaventem is goed voor 20.000 directe en 40.000 indirecte banen.