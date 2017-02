Asbestinventaris verplicht bij verkoop van woning

Door: redactie

Wie binnenkort een woning verkoopt, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil heel binnenkort een eerste versie van die woningpas lanceren.



Verkopers van vastgoed zijn al langer verplicht om een hele reeks attesten aan de verkoopsakte toe te voegen. Al die attesten worden weldra echter gebundeld in de woningpas, een digitale toepassing waar meteen alle beschikbare gegevens zichtbaar moeten zijn. In die woningpas zal ook een inventaris van de aanwezige hoeveelheid asbest in de woning verplicht worden.



De opmaak van zo'n inventaris door een erkend bedrijf kost tussen de 250 en 500 euro, een kost die wellicht zal worden doorgerekend in de verkoopprijs van de woning. De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken.