Ryanair dreigt met minder vluchten op Brussels Airport en annulatie van geboekte vluchten door geluidsnorm

Ryanair lanceert geen nieuwe routes meer op Brussels Airport zolang er geen oplossing is in de discussie over de geluidsnormen. Snijden in het aanbod doet de Ierse maatschappij voorlopig niet, maar in de zomer zal dat volgens topman Michael O'Leary onvermijdelijk worden. Hij dreigt er zelfs mee om vluchten die nu al geboekt zijn te annuleren als er geen oplossing komt.

O'Leary kwam zelf naar Brussel om de boodschap duidelijk te maken: "Als de geluidskwestie niet opgelost raakt, zou dat beschamend zijn voor Brussel". Maar het zal ook jobs kosten, waarschuwde hij. "We lanceren zes nieuwe routes vanuit Charleroi. Een aantal zou naar Zaventem gegaan zijn, maar we deden het niet door de onzekerheid over die belachelijke geluidsnormen."



"Het is moeilijk werken als je het risico loopt op een boete van 6.000 euro per vlucht. Dat is meer dan een vlucht ons opbrengt", aldus nog de flamboyante CEO. Hij begrijpt niet dat er een probleem is met vliegen tussen 6 en 7 uur 's ochtends. "Mensen zouden dan toch al wakker moeten zijn en werken? Dat is toch niet onredelijk?"



Geboekte vluchten schrappen Op dit moment behoudt Ryanair zijn 14 verbindingen vanuit Zaventem. "We hebben alles na 7 uur verschoven. Maar als het probleem niet opgelost geraakt tegen eind maart, zal er een echte impact zijn", dixit O'Leary. "Dan zal er na 7 uur te weinig ruimte zijn voor alle vluchten." En aangezien Ryanair geen boetes wil, zal het de vluchten schrappen. En de andere maatschappijen ook, denkt de CEO. Meer nog, O'Leary dreigt er ook mee om reeds geboekte vluchten te schrappen.



"De totale winst die we maken per vlucht is 5.000 euro terwijl de kost van de geluidsboetes 6.000 euro bedraagt. Dus maak je maar geen zorgen om de financiële impact voor ons bedrijf, het vliegtuig gaat simpelweg de lucht niet in", sprak O'Leary dreigende taal. "We kunnen en zullen vluchten schrappen. De passagiers moeten beseffen dat er een groot risico bestaat voor de door hun geboekte vluchten en vakantie."



Ryanair kan vluchten tot twee weken voor vertrek eenzijdig annuleren mits terugbetaling van de ticketskosten, maar zonder bijkomende schadevergoeding.



O'Leary kondigde nog aan dat hij vandaag nog mensen van Brussels Airport zal zien. "Ik heb een voorstel om ons aantal passagiers met een miljoen te verhogen in Zaventem. Dan moeten we meer vliegtuigen inzetten, maar alles hangt af van een oplossing voor de geluidsnormen", zei hij. Nu vervoert Ryanair jaarlijks 2,6 miljoen reizigers op Zaventem.