Santander Consumer Finance Benelux mag zich sinds kort Top Employer noemen

7/02/17 - 16u32

© Silvie Bonne.

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en stelt het 115 mensen tewerk. Iets wat het meer dan voortreffelijk blijkt te doen, want sinds kort mag Santander Consumer Finance Benelux zich een Top Employer noemen. Commercieel agenten Yannick Uyttenhove en Sarah Willmore leggen uit waarom ze die titel terecht vinden.

Doe je bij Santander Consumer Finance Benelux een aanvraag voor een persoonlijke lening, dan valt je verzoek mogelijk in het postvak van Yannick Uyttenhove of Sarah Willmore. Beiden werken bij het bedrijf als commercieel agenten. Het is hun taak om klanten een zo goed mogelijk kredietvoorstel te doen. "Vaak hebben ze al meerdere kredieten en leningen lopen, bij verschillende bedrijven", vertelt Yannick Uyttenhove. "Door al die openstaande saldo's in één lening te hergroeperen, kunnen we hen een voordeliger aflossingsplan aanbieden. Dat scheelt algauw toch wel enkele honderden euro's per maand."



Warm onthaal

Yannick ontvangt de klanten in het kantoor in Merelbeke, Sarah Willmore handelt de aanvragen telefonisch af. "Niet altijd makkelijk", zegt ze, "gelukkig kan ik wel allerlei mogelijke technologische hulpmiddelen inschakelen. Ik werk bijvoorbeeld met een online programma, waarbij de klant het contract samen met mij kan openen en bekijken." Sinds haar start bij Santander Consumer Finance Benelux in 2013 bouwde Sarah al een mooie klantenportefeuille uit. "Ik hou enorm van het contact met de klanten. Elk dossier is anders, omdat je telkens weer met andere situaties en mensen in aanraking komt. Verder vind ik het fijn dat ik een vast werkritme heb en de vrijheid krijg om mijn werk zelf in te delen." Maar het allerbelangrijkste zijn wellicht haar collega's. "Voor mij is de sfeer in het bedrijf de voornaamste reden waarom Santander Consumer Finance Benelux het label Top Employer verdient. Mijn onthaal vier jaar geleden was erg warm, alsof ik hier al jaren werkte. Ook de keuze om een Fun-team aan te stellen, kan ik alleen maar toejuichen. De activiteiten die dat team organiseert - kerstfeestje, voetbaltornooi, frietkraam - dragen zonder twijfel bij tot de vriendschappelijke band tussen de collega's."



HR zoals het hoort

Yannick, die al vijftien jaar bij het bedrijf aan de slag is, voegt daar nog graag de uitstekende werking van de HR-dienst aan toe. "Je kan er altijd terecht als er iets op je lever ligt of als je je niet meer 100 procent goed in je job voelt. Je mag erop vertrouwen dat ze de nodige stappen zullen zetten. Elk jaar ook vraagt de personeelsdienst anoniem naar je welbevinden op het werk, via een online survey. De thema's die minder goed scoren, nemen ze nadien onder handen. Of ik Santander Consumer Finance Benelux zou aanraden bij mijn vrienden? Zeker en vast!"



Santander Consumer Finance Benelux is onderdeel van de grootste Europese consumenten financieringsaanbieder. Zij maakt deel uit van Banco Santander, een van de grootste banken ter wereld op basis van marktkapitalisatie, met het hoofdkantoor in Spanje, met een significant marktaandeel in 10 landen in Europa en Amerika en 125 miljoen klanten. De kernactiviteiten van Santander Consumer Finance Benelux zijn consumentenfinancieringen die aangeboden worden via point-of-sale partners binnen de retail kanalen. De business heeft als doel mensen en bedrijven te helpen floreren.



Het aanbod van Santander Consumer Finance Benelux

