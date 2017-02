"Ook voordelig klussen na pensioen"

DIETER DUJARDIN

Ook gepensioneerden moeten in de horeca kunnen werken met het systeem van flexi-jobs. Dat voorstel legt staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) op de regeringstafel. "Bijklussen levert hen nu niet veel op." Ruim een jaar geleden kreeg Open Vld de regering overtuigd van de flexi-jobs, een fiscaal zeer gunstige en daarom niet onomstreden vorm van bijverdienen. De werknemer betaalt geen belastingen, de werkgever amper 25% RSZ.



Twee beperkingen werden wel opgelegd: het kan voorlopig alleen in de horeca én enkel voor mensen die al een andere job hebben van minimaal 4 dagen op 5, om geen reguliere arbeid te vernietigen.



Lacune

Maar staatssecretaris tegen Sociale Fraude De Backer (Open Vld) vraagt de regering nu om één van die voorwaarden los te laten. "Het is echt een lacune. Gepensioneerden kunnen sinds kort wel onbeperkt bijverdienen. Maar voor die paar uur per week dat de meesten willen bijklussen, betalen ze wel de volle pot aan belastingen en sociale bijdragen. En dus wordt er in het zwart gewerkt."



Spannend debat

Het belooft een spannend debat te worden met CD&V in de regering. De christelijke vakbond ACV reageert zeer afwijzend: "Men ondergraaft de financiering van de overheid." De Backer weerlegt dat. "Sinds de invoering van de flexi-jobs is het aantal reguliere jobs in de horeca ook gestegen. De sector wordt duidelijk witter. En gepensioneerden hebben hun bijdrage aan de sociale zekerheid al geleverd tijdens hun beroepscarrière."



