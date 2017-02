Mexico en Turkije willen snel vrijhandelsakkoord ondertekenen

Door: redactie

4/02/17 - 03u54 Bron: Belga

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu en zijn Mexicaanse collega Luis Videgaray. © afp.

Mexico en Turkije zijn gisteren overeengekomen om hun onderhandelingen rond een vrijhandelsakkoord een versnelling hoger te laten verlopen, nu het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump zich verder uittekent.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray en zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu hebben aangegeven dat hun twee overheden al verschillende gesprekken hadden en de komende weken opnieuw zullen samenkomen.



"We zijn overeengekomen om de onze inspanningen om tot een akkoord te komen te versnellen", aldus Videgaray aan de pers. "Vandaag staat Mexico meer dan ooit open voor de wereld. Mexico wil commerciële relaties en relaties rond investeringen opbouwen en versterken met alle bevriende landen, of ze nu geografisch gezien dichtbij liggen of niet."



De Turkse minister heeft voorgesteld om de groep MIKTA te versterken. Dat is een politieke en commerciële samenwerking die Mexico, Indonesië, Zuid-Korea, Turkije en Australië in 2013 hebben afgesloten. "Samen zullen we meer inspanningen doen om dit initiatief, dit forum, politiek gezien belangrijker, efficiënter en meer zichtbaar te maken."



De VS, Canada en Mexico maken zich klaar om het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag (NAFTA) te heronderhandelen. Trump heeft dat beschreven als een "complete ramp" voor zijn land. Mexico heeft vanwege de dreiging van Trump om het akkoord te herbekijken, eveneens de gesprekken met de Europese Unie opgetrokken, in de hoop ook met andere landen vrijhandelsakkoorden af te sluiten.