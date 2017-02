Verse groenten blijven schaars, maar nog geen lege rekken zoals in Engeland

Door: redactie

In Zuid-Europa blijft het kwakkelweer aanhouden en dat merken we ook in onze supermarkten. Gelukkig niet zo hard als in Engeland en Ierland, waar de rekken in de groenteafdeling er bijwijlen akelig leeg uitzien en sommige winkelketens hun klanten zelfs vragen om niet meer dan twee kroppen sla in hun karretje te leggen.

Geen rantsoenering hier bij ons, maar er is wel degelijk schaarste. "Vooral de aanvoer van ijsbergsla en verse spinazie stremt", zegt Roel Dekelver van Delhaize. "Ook bloemkool wordt maar mondjesmaat geleverd en we hebben niet steeds alle varianten van tomaten en sla in onze winkels. Maar het is niet zo erg dat het klanten echt opvalt. In januari was er weleens een tekort aan broccoli, prei en snijbonen, maar dat gaat weer de goede kant uit."



Greenyard Fresh Belgium, leverancier van groente en fruit aan Belgische supermarkten, wijkt intussen al uit naar Marokko, omdat het in Spanje, Portugal en Italië te koud en te nat is. "Ook daar hebben ze courgettes, aubergines en paprika's", zegt woordvoerder Geert Indigne. "Het weer in het zuiden is gelukkig lichtjes aan het beteren en daardoor zijn er meteen weer meer bloemkolen voorradig. Wat ook maakt dat de prijs opnieuw daalt. De malaise bij de slasoorten blijft wel nog duren. Ook de groei van de Belgische sla in de serres loopt vertraging op door de koude en sombere periode die we achter de rug hebben. De achterstand bedraagt nu al ongeveer tien dagen. Zo ontstaat er een groot verschil tussen vraag en aanbod en schieten de prijzen omhoog. Dat zal niet snel veranderen."



Volgens landbouwexpert Luc Busschaert zijn veel verse groenten nu de helft tot dubbel zo duur als anders. "Maar er zijn genoeg alternatieven. Wortelen, bieten, rapen, koolgewassen, spruiten of knolselder: voldoende voorradig en bijlange niet duur. Ook de diepvriezers zitten nog vol met lekkere groenten."