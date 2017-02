"Nederlandse bank medeplichtig aan misdaden drugskartels"

Door: redactie

2/02/17 - 05u30 Bron: ANP

© epa.

De top van de Nederlandse Rabobank is medeverantwoordelijk voor moord en andere misdaden die door Mexicaanse drugskartels zijn gepleegd. Bij justitie in Nederland wordt vandaag een dergelijke aanklacht ingediend. Dat schrijft de Volkskrant.

Strafrechtadvocaat Göran Sluiter stelt dat het Nederlandse Openbaar Ministerie de top van Rabobank moet vervolgen wegens medeplichtigheid aan misdaden van Mexicaanse drugskartels. De aanleiding voor de aanklacht is een onderzoek van Amerikaanse justitie naar het witwassen van Mexicaanse drugswinsten bij een dochteronderneming van Rabobank.



Uniek

De aanklacht is uniek in Nederland omdat het niet uitsluitend gaat over witwassen maar ook over de gevolgen daarvan voor de Mexicaanse bevolking. "Drugsorganisaties zijn extreem gewelddadig en witwassen is cruciaal voor hun functioneren. Dankzij banken die hen daarvoor de ruimte bieden, kunnen ze de miljoenenwinsten weer investeren in hun criminele bedrijfsvoering", meent Sluiter.