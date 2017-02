Trump boycotten? Best enkel op café

STEVEN SWINNEN

De economische sancties vanuit ons land tegenover de Verenigde Staten blijven best beperkt tot café Zeezicht in Antwerpen. Mocht elke Belg een voorbeeld nemen aan de cafébaas die niet langer Amerikaanse producten wil verkopen om zo Donald Trump een koekje van eigen protectionistisch deeg te geven, dan krijgen we dat volgens experts als een boemerang in ons gezicht.

In het Antwerpse café Zeezicht en enkele aanpalende restaurants verkopen ze voortaan geen producten meer met met het label 'Made in USA'. Sterker nog: ook Coca-Cola en Lay's-chips - Amerikaanse lekkernijen, maar gebotteld en gebakken in ons land - verdwijnen van de kaart. Weinig kans dat het weliswaar hardnekkige, maar toch ook geringe protest uit de wijk Zurenborg Trump ter ore zal komen. Maar wat als wij allemáál, als dappersten der Galliërs, voortaan Amerikaanse producten zouden afzweren? Zou het dan nog steeds welterusten zijn voor meneer de president?



Wellicht wel. De Verenigde Staten voerden in 2015 voor 1.400 miljard euro uit naar de rest van de wereld en amper 29,3 miljard euro van dat immense bedrag - of 2,1% - haalden ze hier in België op.



