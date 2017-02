Jaar na invoering: mogelijk twee derde van de witte kassa's defect

Dieter Dujardin

1/02/17 - 18u06 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie. © photo news.

Amper een jaar na de verplichting ervan, sinds 1 januari 2016, zitten mogelijk duizenden horecazaken met een slecht werkende witte kassa. Boosdoener is een chip van Chinese makelij. Dat vernam onze krant.

Wat een gedoe is het al geweest, de introductie van het zogenaamde geregistreerde kassasysteem. En het houdt niet op. In november stelde de FOD Financiën vast dat diverse kassa's plots ophielden met het registreren van dagontvangsten en btw-gegevens in restaurants.



"Tussen december en nu zijn er 400 gevallen vastgesteld, maar het kunnen er veel meer zijn. 12.000 van de 18.000 witte kassa's in ons land zijn uitgerust met software van de Zweedse producent van de geïnfecteerde controlemodules", aldus Francis Adyns van de FOD Financiën.



Hoeveel het er exact zijn en of ze allemaal al gestopt zijn met registreren, is niet helemaal duidelijk. Blijkbaar is de boosdoener een chip van Chinese makelij, die niet goed functioneert. Maar die chip zit niet in alle 12.000 toestellen van de Zweedse producent. Het gaat om modules met de certificatienummers RET01 tot RET05.



Gratis

De producent, die blijkbaar niet over de zaak wil communiceren en ook zijn naam niet wil prijsgeven, schakelt nu zijn verdelers in om bij alle uitbaters met zo'n toestellen langs te gaan en die kosteloos te vervangen. De FOD Financiën garandeert dat de rechtszekerheid en bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang is gekomen en dat ze alle administratie op zich neemt.



Horeca Vlaanderen reageert niettemin boos: "Wij vragen meer transparantie om deze zaak naar haar ware proporties terug te dringen. Dit blijkt om een zeer klein probleem te gaan, maar door vage communicatie, heerst plots in elke horecazaak grote onzekerheid", aldus bestuurder Danny Van Assche.