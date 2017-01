500 werknemers Caterpillar blokkeren toegangsweg: "Niet akkoord met vertrekpremies"

Door: redactie

Caterpillar 500 werknemers van Caterpillar blokkeren al sinds 11.15 uur deze ochtend de toegangsweg naar het bedrijf in Gosselies, Henegouwen. Ze gaan niet akkoord met hun vertrekpremie. In september vorig jaar werd aangekondigd dat de vestiging de deuren sluit: zo'n 2.200 werknemers verliezen hun job.

De arbeiders van de Waalse vestiging werden deze ochtend tijdens een vergadering op de hoogte gebracht van enkele afvloeiingsmaatregelen. "Zo werd ons onder meer meegedeeld dat bovenop het wettelijke bedrag, we ook een premie van 20.000 euro zullen krijgen. Iemand die vijftien jaar in dienst is, ontvangt nog eens 2.000 euro extra per jaar. Voor wie langer dan vijftien jaar bij Caterpillar werkt, is dat 2.500 euro", klinkt het.



Die bedragen liggen lager dan wat de vakbonden aanvankelijk met de directie overeengekomen zijn en liggen zelfs lager dan wat de vertrekkende werknemers hebben gekregen tijdens de herstructurering in 2013.