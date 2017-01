Ecocheques afgeschaft, cash in de plaats

ISOLDE VAN DEN EYNDE

31/01/17 - 05u01

Ecocheques worden vaak gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen. © Wouter Van Vooren.

Tegen januari 2018 krijgen werknemers in plaats van ecocheques geld op hun rekening gestort. Werkgevers behouden hun fiscale voordeel op die vergoeding. De vier regeringspartijen hebben daar samen een wetsvoorstel over ingediend.

Zo'n 1,45 miljoen Belgen ontvangen elk jaar ecocheques, maximaal 250 euro per jaar. Voor werkgevers zijn die voordelig, want zij betalen er geen belastingen of sociale lasten op. Voor werknemers betekenen ze een mooi extraatje. Maar N-VA, CD&V, Open Vld en MR hebben nu een wetsvoorstel ingediend om de ecocheques te vervangen door een nettovergoeding, die rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.



Geen belastingen

Op die vergoeding moeten de bedrijven net als op de cheques geen belastingen of sociale lasten betalen. "Het is dus niet zo dat werknemers moeten vrezen voor loonverlies omdat de werkgever zo'n vergoeding niet meer fiscaal voordelig zal vinden", zegt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert.



Het nieuwe extraatje krijgt de naam 'ecovergoeding', al verdwijnt nu de stimulans om het geld 'groen' te besteden: iedereen doet ermee wat hij of zij wil.



Rompslomp

De regeringspartijen willen van de vouchers af omdat ze veel kosten en rompslomp met zich meebrengen. "Werkgevers betalen administratieve kosten, handelaars hoge commissies. En veel werknemers vergeten ze uit te geven voor ze vervallen zijn." De Franstalige liberalen van MR stonden lang op de rem om de ecocheques af te schaffen, maar gaan nu toch overstag. De regeringspartijen mikken op januari 2018 om de ecovergoeding in te voeren.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar een euro.