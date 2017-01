Luchtvaartsector gebeten hond op Wall Street

Door: redactie

30/01/17 - 20u00 Bron: ANP

© afp.

De Amerikaanse beurzen koersten maandag stevig in de min. Bij tal van fondsen gingen de koersen omlaag, waarbij vooral luchtvaartaandelen het moesten ontgelden. Net als in Europa zijn beleggers op Wall Street bezorgd over het migratiebeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.