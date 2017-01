Trump sleurt met zijn inreisverbod ook de Bel20 in het rood

Door: redactie

30/01/17 - 18u19 Bron: Belga

Beeld van het protest vandaag in Brussel tegen het inreisverbod van Trump. © photo news.

De beslissing van president Donald Trump om de inwoners van zeven moslimlanden de toegang tot het Amerikaanse grondgebied te weigeren, deed de beurzen vandaag bloeden. In Brussel leidde dat tot een daling van de Bel20-index met 1,12 procent tot 3.564,95 punten. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter, eindigden er zeventien in het rood. De overige drie konden de verliezen nog nipt vermijden.

Het grootste dagverlies bij de elitewaarden was voor Galapagos, dat 2,48 procent wegzakte tot 60,66 euro.



Ook Bekaert en ING moesten meer dan 2 procent prijsgeven. De staaldraadproducent gleed 2,31 procent weg tot 40,35 euro. De financiële titel zakte 2,12 procent tot 13,37 euro. Credit Suisse gaf een houden-advies voor het aandeel met een koersdoel van 14 euro.



Engie eindigde 1,82 procent lager op 11,03 euro. De nutsgroep maakt deel uit van een consortium dat in Saoedi-Arabië een warmtekrachtcentrale gaat bouwen en uiibaten. Het gaat om een investering van omgerekend 1,1 miljard euro. RBC Capital verlaagde het koersdoel voor het aandeel van 18 euro naar 12,50 euro.



Alhold Delhaize gaf 1,17 procent prijs bij een koers van 19,80 euro. De fusiegroep vindt geen kopers voor de acht Belgische vestigingen van Albert Heijn, die hij in het kader van het samengaan van de hand moet doen.



Branchegenoot Colruyt hield het verlies beperkt tot 0,21 procent bij een slotkoers van 45,25 euro. Sinds midden december kocht de gelijknamige familie via haar vennootschap Korys in zeven golven voor 21,091 miljoen euro aan aandelen van de distributeur bij.



Brede markt

Op de brede markt kleurden 4Energy Invest en ABO groep het meest rood. De energiegroep zakte 8,99 procent tot 3,14 euro, terwijl de milieudienstengroep 5,52 procent inbond bij een slotkoers van 2,74 euro.



KBC Ancora werd 1,99 procent bijgeknipt tot 40,73 euro. De beheerder van een pakket KBC-aandelen realiseerde in het eerste helft van haar boekjaar 2016-2017 nochtans een winst van 67,2 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was er nog een verlies van 10,5 miljoen euro. De winst wordt grotendeels bepaald door de uitbetaling van het interimdividend dat KBC in november uitkeerde.



Winst

Winst was er bij de grote waarden slechts in beperkte mate. Een vooruitgang van 0,07 procent tot 28,02 euro volstond voor Ontex om de primus van de dag te worden. De andere titels die net boven water bleven, waren Proximus (+ 0,04 procent tot 26,81 euro) en Elia (+ 0,01 procent tot 46,01 euro).



Op de tweede rij stoorden Option en Vranken-Pommery zich niet aan de negatieve stemming. De specialist van het internet der dingen dikte 6,61 procent aan om uit te komen op 0,13 euro, de drankenproducent klom 2,44 procent tot 22,65 euro.