Vakbonden farmagroep Mylan kondigen acties aan

30/01/17 - 00u31 Bron: Belga

Een demonstratie tegen de Amerikaanse farmagroep Mylan in New York in de Verenigde Staten. © afp.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront (CNE, LBC, CGSLB, Setca) van de Belgische vestiging van de Amerikaanse farmagroep Mylan, spreekt van een breuk in de sociale dialoog en in het vertrouwen tijdens gesprekken met directie. De vakbonden zullen daarom vanaf volgende week beginnen met acties. Dat meldt de christelijke vakbond CNE in een persbericht.