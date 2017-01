Kwart van werklozen hoeft geen werk te zoeken

Door: redactie

Een kwart van de werklozen die een uitkering krijgen van de federale overheid, hoeft geen werk te zoeken. Van de 532.000 werklozen die ons land in 2016 gemiddeld telde, hadden er meer dan 137.000 een vrijstelling. Dat blijkt uit berekeningen die De Tijd maakte op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het gaat om het laagste aantal in jaren.

Van de 94.000 bruggepensioneerden hoefden er 88.000 vorig jaar geen werk te zoeken. Ook zo'n 42.000 oudere werklozen hoefden zich niet aan te melden als werkzoekende, net zoals een kleine groep die is vrijgesteld vanwege sociale of familiale moeilijkheden.



Minder vrijstellingen

In 2010 hoefde 32 procent niet op zoek te gaan naar werk, in 2000 was zelfs 40 procent van de werklozen vrijgesteld. "Dat er minder vrijstellingen zijn, is het gevolg van de hervormingen van de opeenvolgende regeringen", zegt Bart Buysse, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Zo werden de vrijstellingen voor bijna iedereen die jonger is dan 60 jaar geschrapt. Door de strengere toetredingsvoorwaarden telt ons land ook almaar minder bruggepensioneerden. Hun aantal is in zeven jaar gedaald van 120.000 tot minder dan 95.000.



Besparingen

Uit cijfers van de RVA blijkt ook dat 532.400 vergoede werklozen het laagste aantal is in decennia, waardoor de overheid fiks kan besparen. De uitgaven voor werkloosheid en aanverwante uitkeringen zoals tijdskrediet zijn in 2016 gedaald tot net iets meer dan 8 miljard euro. In 2015 ging het nog om bijna 9 miljard euro.