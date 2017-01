Aantal zelfstandigen in ons land lag nog nooit zo hoog

Door: redactie

26/01/17 Bron: Belga

Het aantal zelfstandigen in ons land is nooit eerder zo hoog geweest. Dat meldt Willy Borsus, minister van Middenstand en Zelfstandigen (MR) op basis van de cijfers van de sociale zekerheidsdienst voor zelfstandigen (RSVZ). In totaal telt België nu meer dan 1 miljoen zelfstandigen. Vooral de toename van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep, is opvallend.