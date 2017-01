Overnamegesprekken van 3Suisses door Domoti gestart

Door: redactie

Er zijn exclusieve onderhandelingen gestart rond de overname van 3Suisses France en 3Suisses Belgium door de Rijselse groep Domoti. Dat heeft Domoti gemeld. Het bedrag van de transactie werd nog niet bekendgemaakt, maar de overname zou, indien ze wordt goedgekeurd door de Franse mededingingsautoriteit, in het eerste semester van 2017 rond zijn.

3Suisses France en 3Suisses Belgium hopen dat de overname door Domoti hun imago een boost geeft, nadat ze vorig jaar een verlies leden van 60 miljoen euro. Domoti werd gekozen uit verschillende mogelijke overnemers, waarvan de identiteit niet werd bekendgemaakt. De groep, die gespecialiseerd is in e-commerce, zou de 40 werknemers van 3Suisses France en de 18 werknemers van de Belgische afdeling overnemen, net als het merk, aldus de directie.



Herstructurering

De groep 3SI (het voormalige 3Suisses international) kondigde in maart 2016 zijn intentie aan om al zijn e-commerce-activiteiten in de etalage te zetten, om zich nog meer te concentreren op de dienstverlening aan e-commercebedrijven. De herstructurering die werd doorgevoerd, kostte in Frankrijk 80 jobs.



Amazon en Zalando

3Suisses, dat in 1932 werd opgericht, lijdt al enkele jaren onder de concurrentie van de grote spelers Amazon en Zalando, en van zijn historische concurrent La Redoute, die eveneens op zoek is naar nieuwe manieren om een verschil te maken op de markt van de onlineverkoop.



3Suisses stopte in 2014 met de verspreiding van zijn beroemde papieren catalogus, om zich volledig op de e-commerce te richten. Sinds 2009 sneuvelden bij het bedrijf al een duizendtal banen.